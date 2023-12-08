Отключение напряжения стало причиной остановки движения поездов в метро Москвы

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Составы не ходили от станции «Пятницкое шоссе» до «Партизанской».

В метро Москвы произошла остановка движения поездов. О том, что стало причиной, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Вечером в пятницу, 8 декабря, поезда перестали ходить на участке Арбатско-Покровской линии. Так, пассажиры не могли уехать от «Пятницкого шоссе» до «Партизанской». На видео, появившихся в социальных сетях, запечатлено, как люди покидали вагоны и метро.

В Дептрансе объяснили, что остановка движения связана с отключением напряжения на контактном рельсе. На случившееся оперативно отреагировали специалисты метро и прибыли на место для устранения проблемы.

Пока поезда не ходили, москвичи и гости столицы могли воспользоваться бесплатными автобусами КМ и регулярными маршрутами наземного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поезда столкнулись на южном участке салатовой ветки метро Москвы.