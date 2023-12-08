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Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским рискует и вовсе остаться без поддержки Запада.

Страны Евросоюза отстают от плана по поставке Украине миллиона боеприпасов. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества.

По его словам, Запад просто не успевает произвести такое количество снарядов.

«На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим. Но да, у нас проблема, вы правы», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессиональные военные кадры в ВСУ заканчиваются.