«Скатиться можно очень легко»: как хайпуют российские селебрити

Фото, видео: 5-tv.ru

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Некоторые звезды уверены, что специально к себе не нужно привлекать внимание.

В LIVE Арена состоялось учрежденное «Русской Медиагруппой» музыкальное шоу «Звезды хайпа». Российские селебрити эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru, как они готовы хайпануть.

Блогер Амиран Сардаров, который не понаслышке знает, что такое хайп, отметил, что после его бурной деятельности в интернете ему легче сказать, на что он не готов пойти ради больших просмотров и бурных обсуждений.

«Не готов прибить мошонку возле Кремля. Был такой чувак, я как раз в тот момент себя спрашивал, готов ли я это сделать ради хайпа, — понимаю, что нет. Воспитание, какие-то сдерживающие факторы не позволяют уже на это пойти. <…> Чем дольше ты в медиа, тем сложнее удивить людей, потому что они тебя вдоль и поперек уже знают, и единственные мысли действительно самые легкие в голову приходят, — прямо какую-то жесть сделать, но ты себя сдерживаешь и не позволяешь, потому что скатиться можно очень легко», — отметил Сардаров.

Блогер уверен, что иногда и не нужно хайповать, чтобы привлечь к себе внимание. Часто люди сами любят додумывать ситуации с ним и создавать за него яркие инфоповоды, за которые впоследствии ему приходится оправдываться. Подобного мнения придерживается и Катя Лель, чьи рассказы о контакте с инопланетянами вызывали бурные обсуждения в сети.

«Самое интересное, что хайп сам тебя находит. Не надо ничего в нашей стране придумывать — все за тебя придумают», — убеждена исполнительница хита «Мой мармеладный».

Рэп-исполнитель Мот со своей супругой Марией Мельниковой подчеркнули, что они всей своей деятельностью показывают и каждый раз доказывают, что хайп — не их стихия. Певица Ханна также назвала себя нехайповым человеком и отметила, что специально не готова к себе привлекать внимание.

«И даже когда я понимаю, что этот хайп, наверное, не супер какой-то грязный и в принципе теоретически можно было бы пойти на него ради какого-то важного для меня события или инфоповода, я все равно не могу. Я люблю, когда все так, как я хочу, когда мне комфортно, а хайп — это некомфортно», — поделилась артистка.

Анастасия Волочкова тоже не осталась в стороне и подчеркнула, что она никогда не нуждалась в том, чтобы специально создавать о себе яркие инфоповоды. Напротив, часто ее именем пользуются желающие во внимании люди. Например, Сергей Лазарев, который недавно отказался сделать с дивой фотографию на красной дорожке церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

«Я никогда не хайповала. Мне есть, чем заниматься. У меня есть свой уровень, свой level. <…> Нет аналога тому, что я делаю», — уверена балерина.

Королевой хайпа этого вечера стала блогер Виолетта Чиковани, которая появилась на ковровой дорожке в платье «с сюрпризом». Если смотреть на наряд артистки спереди, то можно увидеть строгое черное платье в пол с капюшоном и длинными рукавами, которое украшает лишь маленький вырез в зоне декольте. Однако если сзади взглянуть на наряд, то перед вами предстанет живописный вид: оголенная спина и ягодицы, в упругости которых, кстати говоря, никто не сомневается.

«На самом деле действительно очень много отзывов после моих последних реалити-шоу, после моих ведений мероприятий, что я достаточно открыто выгляжу и часто что-то у меня видно, и это находится не под закрытым, так сказать, полотном. И я решила, что сегодня я должна выйти в очень-очень закрытом образе для того, чтобы ни у кого не было никаких претензий. А то, что происходит сзади, — это не для всех», — иронично подметила Виолетта Чиковани.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла церемония вручения премии журнала ОК! «Больше чем звезды».