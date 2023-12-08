Случайно стал актером: как танцор диско Митхун Чакраборти обрел истинное счастье

Фото: Кадр из х/ф «Танцор диско ». Режиссер: Баббар Субхаш, 1982г.

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Как изменилась жизнь индийской звезды и что о нем известно сейчас?

Он танцевал, любил и боролся с несправедливостью — тот самый танцор диско Джимми в одноименном фильме, который стал настоящим хитом в Азии и Советском Союзе. А потом снялся в еще одном фильме с очень похожим сюжетом — «Танцуй, танцуй». Как изменилась жизнь главного секс-символа Болливуда Митхуна Чакраборти и что о нем известно сейчас?

Актер обрел счастье совсем недавно. У него было множество поклонниц и слава, но он хотел настоящей любви. Со второй попытки ему удалось найти ее — избранницей танцора диско стала Йогита Бали. Спустя много лет жизни, волны популярности и успеха Чакраборти признался, что считает главными ценностями свою семью.

Путь к успеху

Начало карьеры Митхуна Чакраборти было почти стандартным: несколько короткометражек и ролей второго плана, а затем — первая награда за фильм «Королевская охота» 1977 года. А потом случился «Танцор диско».

За свою карьеру Митхун отработал на съемочных площадках около 350 фильмов. В 80-х он снялся во многих остросюжетных, романтических и семейных картинах. Несмотря на свой возраст, актер и сегодня продолжает сниматься в кино, доказывая, что для настоящего таланта возраст не помеха.

Первый брак

Во время участия в одном из танцевальных шоу Митхун Чакраборти познакомился с девушкой, которая едва ли не с первого взгляда завоевала его сердце.

Ею была очаровательная манекенщица Хелена Льок. Танцор диско активно ухаживал за ней, но не получал взаимности. Проблема была в том, что у Хелены был возлюбленный — на протяжении нескольких лет она встречалась с актером Джаведом Ханом и смогла ответить согласием на предложение Митхуна лишь после того, как рассталась с Джаведом.

Брак продлился всего четыре месяца. Оказалось, что супруги просто не подходят друг другу — они постоянно ссорились и не могли прийти к компромиссу.

Сейчас у Митхуна трое сыновей. Все они пошли по стопам отца и активно снимаются в индийских фильмах. Кроме того, в 90-е Чакраборти с супругой удочерили девочку-младенца, которой дали имя Дишани.

Актер буквально нашел ее на помойке, где ребенка оставили настоящие родители. Митхун отнес девочку в больницу, но вскоре вернулся и забрал ее в свою семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер звезда фильма «Танцор диско».