В российские войска начала поступать новая модель боевого снаряжения «Стрелок»

Фото: ВКонтакте / Калашников / kalashnikovgrp

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В чем особенность данной амуниции?

Новая модель боевого снаряжения «Стрелок» начала поступать в войска России. Об этом сообщила пресс-служба производителя — концерна «Калашников».

Модель анонсировали еще на форуме «Армия-2023». Теперь же она доступна бойцам, до конца года в армию поставят 25 тысяч комплектов.

Отмечается, что данная амуниция — комплексное решение в области индивидуальной бронезащиты и экипировки военных. В комплект входят бронежилет «Корсет плюс» с системой распределения веса, модули дополнительной защиты, набор подсумков, рюкзак объемом 30 литров и транспортировочная сумка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерн «Калашников» планирует в два раза нарастить производство высокоточных снарядов и управляемых ракет.