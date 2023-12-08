Цены на такси растут: сколько сегодня стоит поездка в крупных городах России

В Москве цены в 2023 году на такси увеличились на 12%

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Стоимость услуг перевозчиков в 2023 году значительно увеличилась и, как прогнозируют эксперты, рост продолжится как минимум в ближайшие месяцы.

Стоимость поездки на такси в крупнейших городах России достигла максимума за десять лет. Почему растут цены и сколько сейчас стоит один километр у агрегаторов — в материале 5-tv.ru.

Рост цен на такси

Стоимость поездки на такси в России достигла максимума за последние десять лет. Как сообщает издание «РБК», цена растет практически непрерывно с апреля 2021 года. При этом, по информации Росстата, один километр пути агрегаторы оценивают в 36,22 рубля. Однако в действительности стоимость составляет несколько больше.

Аналитический ресурс «Чек Индекс» приводит данные, согласно которым средний чек трат на такси в городах РФ составляет около 435 рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. В Москве за аналогичную поездку придется выложить около 771 рубля, стоимость выросла на 12%.

Причины роста цен на такси

В октябре 2023-го владелец крупнейшего агрегатора такси в России опубликовал финансовый отчет за третий квартал текущего года, где указал на проблему. В пресс-службе компании заявили, что причинами увеличения стоимости является резкий рост цен на автомобили, в том числе, их содержание и обслуживание, а также выросшие требования к водителям с точки зрения закона.

А заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Лора Накорякова в беседе с изданием RTVI отметила, что на цену перевозок влияют и внешние факторы, например, рост сопутствующих обязательных издержек.

«Отрасль сегодня переживает адаптационный период, настройку новых механизмов регулирования. Эти процессы негативно влияют на количество водителей на линии. В настоящий момент не видим предпосылок для снижения тарифов, скорее всего рост продолжится из-за увеличивающихся расходов бизнеса и неопределенности в вопросах регулирования», — подчеркнула эксперт.

Однако, по мнению председателя исполкома Межрегионального транспортного профсоюза Тараса Шевченко, влияет на цены могут и сами агрегаторы такси, которые забирают порядка 40% от финальной стоимости.

«Сейчас очень много разных экспертов, как правило, очень близко связанных с агрегаторами, говорят о том, что на цену влияет повышение цены на машины, новые страховки и так далее. Я считаю, что ничего из этого на цену на такси, которая сегодня получается для пассажиров, не влияет. Цену устанавливает агрегатор самостоятельно по своему усмотрению», — считает Шевченко.

Цены на такси в крупных городах России

Если сравнивать рост цен на такси, то лидирующую позицию занимает российская столица. В Москве средний чек на поездку около 771 рублей — с прошлого года стоимость выросла на 12%.

А вот лидером в процентном соотношении роста цен является Екатеринбург. Здесь подняли цены на 100%. Теперь средний чек в «экономе» в столице Урала — около 300 рублей, «комфорт+» — от 400.

Средняя стоимость поездки на такси в Санкт-Петербурге с начала года увеличилась на 30-37% и составляет около 695 рублей.

В Волгограде цены на такси выросли на 21%, в Мурманске — на 70%, в Казани — на 22%. В

Также увеличилась стоимость услуг такси в ряде регионов: в Удмуртии цена километра в пути стала больше на 23%, в Новгородской и Вологодской областях — на 21%.

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