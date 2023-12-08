Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Голосование запланировано на март следующего года и пройдет в течение трех дней.

Президент России Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом он сказал участнику спецоперации, герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге во время награждения в Кремле.

Российский лидер сегодня наградил участников СВО медалями «Золотая звезда». После официальной части один из бойцов задал вопрос президенту об участии в выборах, на него Путин ответил положительно.

Напомним, полномочия действующего главы государства истекают 7 мая 2024 года. Выборы же, по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пройдут в три дня — 15, 16 и 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, такой формат голосования давно пришелся по душе россиянам и уже становится традиционным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 80% россиян планируют голосовать на выборах президента.