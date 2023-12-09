Не оторваться: ТОП-10 книг, которые необходимо прочитать каждому

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Эти произведения оставят после себя приятное послевкусие!

С развитием технологий многие совсем забыли про чтение. А ведь в книгах содержится столько увлекательных историй, многие из которых послужили основой для множества фильмов, сериалов, а некоторые и вовсе зародили целые жанры. 5-tv.ru решил составить ТОП-10 культовых книг, которые необходимо прочитать каждому.

«Лев колдунья и платяной шкаф»

Первое произведение Клайва Стейплза Льюиса из серии книг «Хроники Нарнии», которое будет интересно не только детям, но и взрослым. Культовая повесть не только является образцово-показательным фэнтези в уникальном сеттинге, но и привлекает читателей поднимаемыми темами, а также религиозным и мифологическим подтекстами. Книга входит в сотню лучших романов на английском языке по версии журнала Time.

«Ромео и Джульетта»

Одна из самых знаменитых книг в мире. Легендарная трагедия Уильяма Шекспира, рассказывающая о чувствах девушки и юноши из враждующих могущественных семей. Нестареющая классика, ставшая объектом множества переосмыслений и экранизаций.

«Автостопом по галактике»

Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса. Коммунальные службы хотят снести дом главного героя для прокладки нового шоссе, в то время, как инопланетяне хотят уничтожить Землю, чтобы построить на ее месте межгалактическую магистраль. К чему приведет такая сумасшедшая завязка?

«Алиса в Стране чудес»

Книга английского математика Льюиса Кэрролла, которая открыла совершенно новый подход к сказкам. Безумный мир открывается перед маленькой девочкой, которая случайно падает в кроличью нору. Всемирно признанный образец абсурдной литературы.

«Франкенштейн, или Современный Прометей»

Эпистолярный готический роман английской писательницы Мэри Шелли. Молодой студент-ученый создает жизнь из неживой материи. Сможет ли ожившее существо стать человеком или же оно будет обречено на одиночество и страдания? Трагический роман о философии жизни, породивший одного из самых узнаваемых монстров в поп-культуре.

«Повелитель мух»

Аллегорический роман с элементами антиутопии английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, Уильяма Голдинга. Книга о моральном падении группы детей, попавших на необитаемый остров во время войны. Страшная аллюзия на общество жестокости, показавшая людям, как легко переступить черту человечности. Одно из важнейших произведений ХХ века.

«Великий Гэтсби»

Роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, повествующий о таинственном богаче Джее Гэтсби, о прошлом которого слагаются легенды. Книга поднимает проблемы «американской мечты» и общества потребления, поэтому смотрится актуальным даже сегодня.

«Гордость и предубеждение»

Роман писательницы Джейн Остин описывает жизнь английского дворянства в глубинке. В книге поднимается тема любви и свободы юных девушек от чьего-либо надзора. Вежливость и манеры в сочетании со свободолюбием и юношеской беззаботностью.

«Книжный вор»

Роман австралийского писателя Маркуса Зусака рассказывает о тяжелой жизни маленькой девочки в нацистской Германии. История невероятной любви к книгам в государстве, которое их сжигает. Любовь и горе в романе, написанном от лица смерти.

«Маленькие женщины»

Ставший мировой классикой роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. В книге рассказывается о времени взросления четырех сестер семейства Марч во время Гражданской войны в Америке. 18-е место в списке 200 лучших романов по версии граждан Великобритании и Северной Ирландии.

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