«Никто не знает, сколько ему осталось»: родные Брюса Уиллиса бьют тревогу

Фото: www.globallookpress.com / Brian Douglas Stills 2019

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Тяжелобольной актер находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Страдающий от прогрессирующей деменции 68-летний Брюс Уиллис окружен заботой и любовью родных, однако они понимают, что совсем скоро могут потерять артиста. Издание Us Weekly пишет, что семья «впитывает каждую минуту» с ним.

«Этот опыт сплотил семью. Никто не знает, сколько ему осталось, так что они ловят каждый момент рядом», — рассказал источник.

Известно, что Уиллису становится хуже и хуже. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Впервые о тяжелой болезни голливудского актера заговорили еще в начале 2022 года — у него диагностировали афазию. Тогда же он принял решение уйти из профессии, а прошлой зимой Уиллису поставили диагноз «деменция».

Актер оказался бессилен перед тяжелой болезнью. За последние полгода жизнь знаменитости кардинально изменилась.

Он теряет память и слух, едва понимает речь. Врачи бессильны — они говорят, что вылечить этот вид деменции невозможно, разве что только замедлить процесс, но семья и коллеги по цеху надеются на лучшее.

Поддержка семьи

Вместе с женой за Уиллисом присматривает и бывшая супруга Деми Мур. Однажды она впала в депрессию после встречи с актером — настолько тяжело ей было видеть бывшего мужа в таком состоянии.

Также Уиллис постоянно окружен вниманием дочерей. Например, 31-летняя Скаут периодически делится трогательными семейными моментами в соцсетях.

Недавно она выложила видео, где держит отца за руку. Его лицо не выражает никаких эмоций, но дочь широко улыбается и сжимает его ладонь.

Также его 28-летняя дочь Талула давала большое интервью Vogue, в котором откровенно рассказала о борьбе отца с деменцией. По ее словам, подозрения появились у семьи давно, но они даже не думали, что тот может быть болен так серьезно.

После обнаружения болезни Талула стала как можно больше времени проводить с отцом. Она делает много фотографий, сохраняет все его голосовые сообщения, чтобы оставить самые теплые воспоминания.

Что говорят врачи

По словам врача-невролога Марины Аникиной, при таком заболевании, как у Брюса Уиллиса, может страдать внимание и зрительно-пространственные функции. Также болезнь может дать осложнения в виде ослабления иммунитета и повышения травматизма — выживаемость при ней составляет от шести до десяти лет.

«Иногда есть впечатление, что страдает память, но здесь, конечно, не такой уровень как при болезни Альцгеймера. Само по себе заболевание проявляется эмоциональными расстройствами, могут проявляться поведенческие расстройства, апатия, депрессия, навязчивый счет, ритуальность», — рассказала специалист.

Врач-остеопат, невролог Сергей Евдокимов отметил, что афазия — довольно распространенная болезнь. Это расстройство восприятия или воспроизведения речи, при котором нарушение слуха совершенно необязательно.

«Афазия возникает при различных органических поражениях мозга. Например, в результате перенесенных травм, опухолей. Может быть, в результате инсульта, воспалительных процессов и некоторых психических заболеваний. Форма и степень выраженности симптомов зависят от участка поражения мозга. В упрощенном варианте можно выделить моторную афазию, когда пациент не может говорить, хотя понимает устную речь, и сенсорную афазию, когда он не понимает речь, хотя может произносить слова и фразы», — объяснил медик.

Если говорить о научном подходе, то видов и форм афазии, как и ее последствий, великое множество. У ряда пациентов диагностируют «афазию Брока» — поражение отделов премоторной коры мозга приводит к проблемам с грамматикой.

Афферентная моторная афазия характеризуется поражением заднецентральной и теменной областей коры мозга и невозможностью найти верное положение языка и губ для произнесения слова. Сенсорная афазия — нарушение слуха в сочетании с проблемой распознавания слов, а также амнестическая афазия — пациент не может назвать предмет, хотя знает его истинное значение.

Кроме того, различают акустически-лингвистическую афазию, в основе которой лежит нарушение объема удержания слуховой информации, оптико-мнестическую афазию (один из симптомов болезни Альцгеймера), при которой невозможно название предметов и визуализация объектов по произнесенному слову.

А что с кино?

Примечательно, что расстройство речи мешает актеру самому сниматься в новых фильмах, но не стало преградой для возвращения на экраны. Легендарный Брюс Уиллис сможет когда-нибудь вновь появиться на экранах.

Голливудский актер, недавно завершивший карьеру, по слухам, продал права на свой цифровой образ. Теперь звезда снова может появиться в новых фильмах, сериалах и рекламных роликах.

Новость о болезни Уиллиса вызвала большой отклик. После выхода поста с обращением поклонники и другие знаменитости массово публиковали теплые слова, обращенные к кумиру и его семье в непростое для них время.

Сообщениями на эту тему отметились Сильвестр Сталлоне, Сет Грин, Керсти Элли, Джейми Ли Кертис, Синди Кроуфорд, Рита Уилсон и другие.

Как Брюс Уиллис стал «крепким орешком» в кинематографе

Российский зритель узнал о Брюсе Уиллисе в 1990-е на волне распространения первых видеомагнитофонов. Актер, который не выделялся запредельными внешними данными, как, например, Арнольд Шварценеггер, и выглядел натурально в своих приключениях на экране, вызывал симпатию и сопереживание.

За Уиллисом закрепился образ простого парня из народа после «Крепкого орешка», где он сыграл отставного полицейского Джона Макклейна. Зритель увидел в нем настоящего человека.

Герой не просто побеждал врагов, а делал это на грани, под постоянной угрозой поражения. Потом были роли борца с мафией в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Уиллис спасал мир в «Пятом элементе» и «Армагеддоне», выступал в качестве «народного мстителя» в «Неуязвимом». У него получались убедительные образы обычных людей, которые попадали в опасные и даже фантастические ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тяжелобольной Брюс Уиллис проводит время среди близких.