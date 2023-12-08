«Как одеялом»: мощный снегопад накроет Москву в грядущие выходные

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве может выпасть до пяти сантиметров снега

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Шквалистые порывы ветра и осадки продолжат проверять жителей столицы на прочность.

В эти выходные жителей Москвы ждет снегопад, который может дать прирост к снежному покрову до пяти сантиметров. Постепенно в столицу и область будет возвращаться устойчивая температура.

В некоторые дни в регионе будет фиксироваться порывистый ветер. По прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, сильное похолодание, наступившее на минувшей неделе и усугубившее и без того сложную ситуацию на дорогах, миновало.

Постепенно с минус 25 градусов температурный режим будет возвращаться к более комфортным температурам. Похолодание, грозившее затянуться в Центральном регионе России, миновало.

«Еще одна холодная ночь будет в ночь на субботу. Но температура все равно не достигнет этих значений. Всему виной тонкая и едва просвечивающая облачность, которая накрывала большую часть региона и, как одеялом, слегка согревала и не давала опуститься температуре в ночные часы до этих значений. Таким образом, в ночь на субботу ожидается от минус 13 до минус 18 градусов», — рассказал Шувалов «Известиям».

Уже в субботу, 9 декабря, температура воздуха достигнет днем минус 13 — минус 15 градусов, а к воскресенью, 10 декабря, столбики термометров и вовсе поднимутся до комфортных минус 11 — минус 13 градусов. В течение всей следующей недели умеренное тепло будет отвоевывать позиции, и уже спустя несколько дней на улице установится оптимальная погода для этого времени года.

Впрочем, определенные трудности и препятствия для москвичей все же сохранятся. Так, еще несколько дней, начиная с 9 декабря, в Москве будет идти снегопад.

Ранее 5-tv.ru писал, что морозы ударят по Москве с 7 декабря.