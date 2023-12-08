«Сам смотрит вопросы»: Песков о подготовке Путина к прямой линии

Песков заявил о более 600 тысяч обращений россиян для прямой линии Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

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Граждане России с 1 декабря отправляют в адрес президента вопросы, которые будут рассмотрены в ходе масштабного мероприятия.

Количество обращений россиян к президенту России Владимиру Путину в рамках предстоящей прямой линии превысило 600 тысяч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

Президент уже готовится к мероприятию и, по словам представителя Кремля, сам вычитывает вопросы.

«Сам смотрит вопросы, тем более, что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан. Они систематизируются, и поэтому (у Путина. — Прим. ред.) есть возможность прямо по основным блокам тем посмотреть», — сказал Песков.

Он также добавил, что анализом вопросов занимаются эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По словам Пескова, озвучить все вопросы в рамках прямой линии вряд ли получится, однако работа будет вести до последнего обращения.

«Вот поэтому это очень масштабный проект», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что 1 декабря заработал аналитический центр, который принимает вопросы для президента России. Через две недели, 14 декабря, Путин подведет итоги года в прямом эфире, трансляция мероприятия начнется в 12:00 по московскому времени.

Это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции — то есть общение с журналистами и прямой линии, когда вопросы задают обычные граждане.