Королевской крови: лже-Анастасию приняли за наследницу русского престола?

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Девушку обнаружили в Германии, после чего к ней стали съезжаться русские эмигранты.

Расстрел царской семьи — одна из самых таинственных, животрепещущих и трагичных страниц в истории нашей страны. До сих пор для многих смерть последних прямых представителей династии Романовых, правление которых продлилось более 300 лет, остается неразведанной загадкой. Все потому, что до сих пор бытует легенда об удивительном спасении младшей дочери царя — великой княжны Анастасии Николаевны Романовой.

Действительно ли спаслась княжна?

© РИА Новости / РИА Новости, великая княжна Анастасия Николаевна Романова

Слухи о том, что Анастасия жива, появились почти сразу после гибели семьи в Ипатьевском доме в Екатеринбурге 1918 году. Кто-то говорил о том, что 17-летнюю девушку видели выбегающей из дома, кто-то рассказывал, что ее окровавленную на руках вынес один из сжалившихся солдат. Причиной таких различных слухов, возможно, была нескорая смерть Анастасии. По сведеньям, после многочисленных выстрелов молодая княжна дольше всех боролась со смертью. Из-за зашитых в платье драгоценностей пули «отлетали», в следствие чего младшая дочь Николая II получила 18 ударов штыками.

И все же люди продолжали верить в то, что девушка осталась жива. Это породило различные разговоры о последней наследнице Романовых. О княжне стал говорить весь мир, что и повлекло за собой появление около 20 «Анастасий». Самая известная и «правдоподобная» из них — знаменитая Анна Андерсон, которой удалось заставить поверить в спасение юной Романовой даже некоторых родственников и знакомых семьи.

Загадочная незнакомка

фото из открытых источников, лже-Анастасия Анна Андерсон/Франциска Шанцковская

Она появилась буквально из ниоткуда в 1920 году в Берлине. Истощенная и несчастная на вид девушка без документов пыталась свести счеты с жизнью, однако ей помешал бдительный полицейский. Неизвестную доставили в психиатрическую клинику, где она провела полтора года. Позже Анна Андерсон расскажет, что отправилась в Германию, чтобы найти свою «тетю».

Пациентка, по воспоминаниям врачей, была очень сдержанна и не стремилась рассказывать о себе. Она так и не назвала своего имени, а спина ее была изранена шрамами от огнестрельных ранений. Предполагается, что девушка понимала вопросы на русском языке, однако такие сведения сильно расходятся.

Спасшаяся Анастасия

ТАСС

Первым и главным толчком к идентификации незнакомки с наследницей русского престола стал иллюстрированный журнал с изображением погибшей царской семьи. Заголовок же гласил предположение о спасении одной из дочерей последнего российского императора. Тогда Мария Пойтерт, соседка найденной девушки по палате, отметила сходство запечатленной на обложке княжны с неизвестной. А на высказанные вслух мысли медсестры Берты Вальц о возможном спасении Марии или Татьяны таинственная девушка поправила ее и сообщила, что спаслась другая.

Воссоединение с родными

После выписки из больницы Пойтерт осталась в непоколебимой уверенности, что ее бывшая соседка — последняя прямая наследница русского престола. По некоторым данным, ей удалось разыскать и уговорить посетить больную бывшего капитана Швабе. После небольшого разговора с молчаливой незнакомкой он остался в сомнении и точного ответа на вопрос о спасении Анастасии дать не смог.

Позже найденную девушку посещали многие русские эмигранты, которых не покидала надежда на то, что княжна все же осталась жива. «Признание» загадочная больная получила после визита баронессы Марии фон Кляйст, которая позже вместе с мужем приютила неизвестную. Их не покидала уверенность в том, что именно эта девушка — спасшаяся дочь Николая II. На время расследования они присвоили ей имя Анны Андерсон.

Расхождение мнений

ТАСС

Довольно большое количество людей, лично знакомых с погибшими Романовами, отмечали сходство Анны с императорской четой. Сама она почти всегда безошибочно отвечала на все вопросы касаемо личной жизни своих родственников, но часто отказывалась разговаривать и замыкалась в себе. Ее посетила принцесса Ирен, сестра императрицы Александры. Стремясь узнать в Анне родную племянницу и отметить в ней какую-нибудь характерную черту Романовых, она попыталась поговорить с предполагаемой родственницей. Та не проронила ни слова и всячески стремилась скрыть свое лицо, однако после отъезда принцессы назвала посетительницу тетей. Ирен же в свою очередь не смогла признать девушку.

Вскоре слух об Анастасии дошел и до столицы Дании, где безвыездно жила вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Николая II. По ее поручению в Берлин отправился Алексей Волков, ранее служивший при русском дворе. Именно он был одним из последних, кто видел младшую княжну.

Разоблачение

Приехав в Германию к госпоже фон Ратлеф, у которой к тому времени жила Анна, Волков встретился с предполагаемой Анастасией несколько раз. По некоторым источникам, он узнал девушку. Но все же из сохранившейся выдержки отчета их свидания стало известно, что он назвал ее самозванкой. Позже не узнал наследницу и Пьер Жильяр, бывший учитель императорских детей, как и великая княгиня Ольга Александровна, тоже посетившая «родственницу».

Наконец, благодаря работе частного детектива Мартина Кнопфа была установлена предполагаемая личность Анны Андерсон. Ее настоящее имя — Франциска Шанцковская. Девушка работала на заводе по производству гранат, а во время несчастного случая получила серьезные травмы. Возможно, именно после этого происшествия ментальное здоровье Франциски нарушилось, и в больнице она сама поверила, что является Анастасией.

Анна скончалась 12 февраля 1984 года, оставив после себя множество споров и разногласий. Наконец, она вышла замуж. До последнего дня девушка была уверена, что она и есть пропавшая и выжившая княжна.

«Анастасия Романова. Анна Андерсон», — написано на могильной плите Шанцковской по ее завещанию.

Вся императорская семья официально признана погибшей при расстреле, однако доподлинно вопрос о спасении Анастасии не закрыт, так как останки до сих пор до конца не идентифицированы.