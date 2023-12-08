Уголовное дело о халатности возбудили после стрельбы в брянской школе

Фото: © РИА Новости / Андрей Мазунин

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В результате трагедии погибли два человека, включая стрелявшую ученицу.

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц гимназии Брянска, где школьница открыла стрельбу из оружия. Об этом сообщает брянская прокуратура в своем Telegram-канале.

«В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ („Халатность“)», — говорится в сообщении.

В прокуратуре установили, что девочка смогла пронести оружие в школу, несмотря на наличие металлодетектора. Однако в день трагедии техническое средство досмотра было убрано, поэтому контроль не осуществлялся.

Таким образом, отмечают в прокуратуре, должностные лица учебного заведения проявили халатное отношение в вопросах безопасности.

Ученица брянской гимназии 7 декабря открыла стрельбу из оружия отца по одноклассникам во время урока биологии. В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. Двое из них доставлены в Москву на лечение.

После чего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после стрельбы в Брянске задержаны охранник школы и директор ЧОП.