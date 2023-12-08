ЦИК объявил о трехдневных выборах президента России в 2024 году

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Голосование намечено на март следующего года. Но власти уже начали активную подготовку к нему.

Выборы президента в России пройдут по многодневной схеме. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания.

Так, голосование состоится в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

В ходе заседания с членами ЦИК Памфилова отметила, что многодневное голосование пришлось по душе россиянам. А сегодня власти уже хорошо подготовились в предстоящим выборам. В арсенале — новые технические средства и «новации разного рода».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прежде рассказал о мыслях Владимира Путина по участию в выборах президента в 2024 году. По его словам, глава государства пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры.

В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 80% россиян планируют голосовать на выборах президента.