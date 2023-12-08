Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyyukrinform

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Армия Украины в ходе неудачных попыток наступать понесла серьезные потери в живой силе. На фоне этого пополнить ряды обычными призывниками не получается.

Профессиональные военные кадры в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заканчиваются. Об этом заявил командующий штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным «Дельфин», слова которого приводит The Washington Post.

«Нам нужно больше солдат», — заявил боевик ВСУ.

По данным издания, на Украине считают, что идти в бой должны профессионалы. Кроме того, обычные призывники не готовы «воевать за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине могут возникнуть проблемы с социальными выплатами, если США так и не смогут выделить деньги в рамках помощи.