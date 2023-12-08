Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц в России

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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В ведомстве отметили, что данный продукт прибавил в розничной цене около 40% в течение года.

Генпрокуратура проведет проверки по факту резкого подорожания куриных яиц на прилавках российских магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на поручение Игоря Краснова.

Отмечается, что куриные яйца за последний год в среднем подорожали на 40%.

«Прокурорам субъектов России поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров», — говорится в сообщении.

После проверок Генпрокуратура намерена принять необходимые меры по фактам необоснованного роста цен на яйца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила министерствам увеличить производство курицы и яиц в стране. Спрос на эти продукты сегодня превышает предложение, и на этом фоне цены на них растут.