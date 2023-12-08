Финляндия не согласилась экстрадировать россиянина Тордена на Украину

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Emmi Korhonen

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Гражданина России задержали в стране летом по подозрению в нарушении норм миграционного законодательства.

Финляндия не согласилась на экстрадицию командира группировки «Русич» Воислава Тордена, более известного как Ян Петровский. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, суд принял решение освободить задержанного по запросу Украины россиянина, поскольку нет оснований для его содержания под стражей.

Адвокат Тордена подтвердил РИА Новости решение финского суда. По его словам, в настоящее время представители России находятся в пути для того, чтобы забрать подсудимого из тюрьмы.

В августе сообщалось, что пограничная служба Финляндии задержала командира группировки «Русич» Тордена по подозрению в нарушении норм миграционного законодательства страны. Позднее посольство России смогло договориться об организации посещения консульскими сотрудниками. Сделали они это после личного обращения Петровского.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянина Владислава Клюшина приговорила в США к девяти годам лишения свободы. Мужчину обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами.