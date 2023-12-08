Невероятно редкое существо родилось в США
Редкий белый аллигатор родился во Флориде
Фото, видео: 5-tv.ru
Во всем мире известно о существовании всего семи таких животных.
Невероятно редкое существо родилось в США. Парк пресмыкающихся во Флориде объявил о появлении уникального аллигатора, который вылупился абсолютно белым.
Это результат редкой мутации, вызывающей потерю пигмента. Во всем мире известно о существовании всего семи таких аллигаторов.
Они редко выживают в дикой природе, но работники парка с первых минут окружили детеныша заботой. Крошечный аллигатор стал местной звездой, и вовсю участвует в фотосессиях.
Когда подрастет, его поселят вместе с другими собратьями нормального окраса. А пока посетителям предлагают выбрать имя белоснежному малышу.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Крымском зоопарке появилась первая бегемотиха. Фрида, так зовут животное, приехала на полуостров из Сочи. В Бахчисарайском парке бегемотиха поселилась в просторном вольере — его площадь 400 квадратных метров.