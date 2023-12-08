Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замминистра культуры Яриловой

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Бывшая чиновница проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Имущество бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой арестовано по уголовному делу. Об этом сообщил ТАСС глава Следственного комитета РФ Александр Бастыркин.

Действия экс-чиновницы, по словам главы СК, нанесли существенный ущерб бюджету страны, в связи с чем следствием были приняты меры.

«Следствием приняты обеспечительные меры, на имущество обвиняемой стоимостью 39 миллионов рублей наложен арест», — уточнил Бастрыкин.

Бывшая замминистра Ольга Ярилова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности, незаконной трате 125 миллионов рублей на «Самый высокий в мире музей мороженого». Сам музей находится в одной из башен «Москва-Сити» и не является объектом культуры, а школьники могут его посещать по «Пушкинской карте». При этом учреждение значится в реестре как частная организация.

Сегодня Ярилова находится под арестом. Басманный суд Москвы принял решение заключить ее под стражу до середины декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что домашний арест экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина продлен до весны 2024 года.