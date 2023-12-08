Пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Проверку по факту происшествия проводит транспортная прокуратура столицы Сибири.

Самолет авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), ранним утром направлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно развернулся в небе и совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета Толмачево. Об этом сообщается в публикации Telegram-канала пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Причиной инцидента названа техническая неисправность.

По данным представителей ведомства, посадка была произведена в штатном режиме. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, а все пассажиры размещены в здании аэровокзала. Отмечается, что отправить в столицу людей собираются резервным воздушным судном, эксперты уже занимаются его подготовкой к рейсу.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сказано в сообщении.

Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / vm_sut

По предварительным данным, инцидент произошел около 07:00 по местному времени (03:00 по московскому. — Прим. ред.). К выяснению причин происшествия подключились следователи Восточного межрегионального СУТ СК России. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Правоохранители работают в Толмачево, выясняют все обстоятельства ЧП. Подчеркивается, что никто не пострадал. В пресс-службе новосибирского аэропорта рассказали, что пассажиры вернувшегося рейса вылетят в Москву в 14:00 по местному времени (10:00 по московскому. — Прим. ред.). Из 137 человек, у которых сорвалась поездка, 101 уехал домой самостоятельно, 36 находятся в гостинице.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии в аэропорту Улан-Удэ. У грузового самолета авиакомпании «Авиастар-ТУ» при взлете загорелся двигатель.