Сдавшийся в плен боевик ВСУ рассказал, как уничтожили весь его взвод

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Силы Украины продолжают нести большие потери в живой силе.

Украинские боевики, предпринимающие попытки высадиться на левом берегу Днепра, уничтожаются целыми взводами. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский морской пехотинец по имени Максим.

«Очень мало (осталось. — Прим. ред.), нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Это в очередной раз доказывает лишь то, что киевский режим гонит боевиков на убой, использует их в качестве так называемого «пушечного мяса».

Этому есть еще один пример. Как рассказал недавно губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, заградотряды ВСУ расстреляли своих же за отказ форсировать реку Днепр.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.







