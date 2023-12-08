Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; Личный архив Осман Делибаш; 5-tv.ru

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Самая первая, важная и трудная задача — избежать паники в воде.

Прогулка по замерзшей Неве или лесному озеру — романтично? Красиво? Нет, смертельно опасно! Однако каждую зиму люди в разных регионах страны, несмотря на риск и предупреждения от экстренных служб, выходят на лед, некоторые проваливаются, замерзают, тонут. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Осман Делибаш — старший лейтенант аварийно-спасательной службы, старший спасатель и медик — рассказала, как вести себя в подобной ситуации, и как правильно помогать оказавшемуся в ледяной воде товарищу.

Услышав треск под ногами и через секунду оказавшись в шокирующем тело и разум холоде, неподготовленному человеку сложнее всего сохранять спокойствие. Однако паника погубит скорее, чем неправильные дальнейшие действия. Итак, первым делом постарайтесь принять положение, при котором голова окажется выше уровня воды, чтобы при рефлекторном вдохе не захлебнулся. Постарайтесь не совершая лишних движений развернуться в ту сторону, откуда вы пришли: если вы шли какое-то время, и слой замерзшей воды под вами не проломился, значит, там лед уже проверенный. Повернитесь и попробуйте либо грудью выехать на лед, либо спиной.

«Вот какие трудности могут быть при этом. Если в водоеме течение, то при положении грудью к кромке льда, куда собираетесь выбраться, вертикальное положение, течением вас может затащить под лед. В этом случае удобнее выбираться наоборот, спиной. Так легче поднять ноги к поверхности воды, оттолкнуться от противоположной кромки и выкатиться на поверхность», — объясняет Делибаш.

Выбравшись из воды, не спешите вставать. Отползите на несколько метров от провала, а лучше до самого берега двигайтесь ползком. Если вы отползли метра на три от воды и чувствуете, что лед там более крепкий, допустимо попытаться встать и медленным скользящим шагом направиться к берегу. Также можно использовать подручные средства. Если лед очень скользкий и не получается уцепиться за кромку, чтобы самому себе помочь, помогут ключи, которые часто находятся в карманах. Ключ заменит скальный крюк — воткните в лед и подтягивайтесь, выталкивайте себя на поверхность.

А если провалился под лед кто-то другой?

Если рядом с вами кто-то провалился под лед, не спешите протягивать руку, как бы ужасно это ни звучало. Дайте себе пару секунд, чтобы оценить обстановку и понять, способны ли вы оказать помощь. В любом случае нужно действовать спокойно, но в то же время очень быстро. К пострадавшему необходимо направляться ползком, затем — протянуть ему предмет, за который он сможет ухватиться. Тянуть руку нельзя категорически. Пострадавший в панике может схватиться за вашу руку и утянуть вас за собой. Кроме того, есть риск создать дополнительное давление на поверхность льда и обоим оказаться в воде.

«Можно пострадавшему бросить, например, шарф или лямку от рюкзака, или рукав от куртки, все что угодно, и попытаться его вытащить. Инструктировать его, сказать, чтобы он помогал вам, работал ногами, отталкивался. И, таким образом, вместе выползать на лед на расстоянии друг от друга. Попытаться встать, и если не хрустит, направляться скользящим медленным шагом к берегу», — советует спасатель.

Когда главная беда останется позади, возникнет новая опасность — холод плюс мокрая одежда. Первым делом снимите все вещи и отожмите. Если вблизи нет теплых помещений, и вам нужно какое-то время еще идти до них, оденьтесь, пусть и в мокрое, и легкой трусцой или быстрым шагом двигайтесь в сторону цивилизации. Если возможность согреться где-то рядом, сразу бегите в тепло, не тратьте драгоценные минуты на отжим одежды.

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