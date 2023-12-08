«Мне стыдно говорить»: почему женщины-знаменитости помешались на молодых любовниках

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И чем обычно заканчиваются такие истории?

Мама аэробики Джейн Фонда, которой на днях исполняется 86 лет, шокировала публику откровениями. Актриса в годах заявила, что не прочь закрутить роман, но только с очень молодым любовником — лет 20-ти.

Что интересно — желающих на вакантное место найдется немало. Только вот мечты о любви и женском счастье обычно разбиваются о суровую реальность.

Заканчиваются такие истории разбитыми сердцами и крупными убытками. Все подробности — у корреспондента «Известий» Кристины Морозовой.

Свободная в статусе отношений, а еще — высказываниях, Джейн Фонда приковывает внимание западных журналистов. Широкое обсуждение развернулось вокруг нескромных заявлений об интимной жизни звезды Голливуда.

«Мне стыдно говорить об этом, но, если бы у меня был любовник, ему было бы не больше 20. <…> Потому что мне не нравится старая кожа», — говорит она.

В свои 80 с небольшим актриса, как говорит она сама, чувствует себя намного моложе, чем 60 лет назад, во время старта кинокарьеры. После трех неудачных браков гуру телевизионной аэробики открыта для новых отношений и не исключает, что влюбится еще раз, но, уже, в молодого.

«Общественность всколыкнулась на самом деле. Кто-то позитивно, кто-то, в основном, негативно. Потому что, я извиняюсь в выражении, ее даже назвали старой бабкой без мозгов, которой просто вот как-то… Я, конечно, все понимаю прекрасно. Да, она захотела, наверное, как-то выговориться, как-то сказать про свою жизнь, про свои какие-то негативные моменты», — отметил продюсер Сергей Дворцов.

И, пока секс-символ 50-х, только рассуждает о романах, ее коллеги-артисты уже давно практикуют отношения с партнерами куда «помладше». Начиная с 2008-го спутники Мадонны с каждым годом только молодеют.

Разница в возрасте то 28, то 36 лет. В прошлом году икона стиля побила собственный рекорд — закрутила роман с 23-х летним нигерийским музыкантом-моделью Эндрю Дарнелл.

Но длился роман недолго, сейчас у поп-дивы новый избранник. Джош Поппер чуть старше предыдущего бойфренда, ему 29 — боксер тренирует одного из детей Мадонны.

Чтобы удержать молодых партнеров, звездные женщины Голливуда готовы на многое. Долгое время актриса Рене Зеллвегер «расплачивалась» за любовь молодого рокера.

Обеспечивала его жильем, а еще регулярно пополняла баланс его кредитной карты — не меньше пяти тысяч долларов ежемесячно. Роскошные подарки своему экс-возлюбленному делала и Кайли Миноуг, все шло к свадьбе.

«Даже если я стараюсь вести себя круто и естественно, у меня на лице написано, что я очень счастлива. <…> И я думаю, что общее мнение таково, что мы вроде как хорошо смотримся вместе. И даже если на бумаге это выглядит не совсем правильно, на самом деле это так», — признается певица.

Стоило такое счастье десять тысяч долларов. Это цена за операцию по пересадке волос для лысеющего молодого жениха певицы.

Но свадьбы так и не случилось. Через неделю после разрыва бойфренд, уже с густой копной, нашел новую девушку. Молодые партнеры знаменитостей, без малейшего стеснения, активно используют взрослых женщин.

«Молодой человек рядом, пусть у него не очень-то хорошо с мозгами, но зато он легкий, он позитивный, он даст женщине, которая достигла определенного возраста, нужный заряд энергетики. <…> Ну и, будем честны, конечно, молодые парни преследуют, в основном, какие-то корыстные цели. Потому что пока что-то заработаешь, уходят годы», — говорит светский хроникер Прохор Шаляпин.

Среди зарубежных пар есть и примеры, где мужчины намеренно наживались на популярности и богатствах своих спутниц. Причем особо этого не скрывая.

Так о своем браке пишет Бритни Спирс — их отношения с Кевином Федерлайном развивались стремительно. Но слава и деньги, по воспоминаниям певицы, привели к разводу, публичному нервному срыву Бритни и миллионным алиментам.

«Все эти альфонсы, они классные. Они умеют на уши присесть и комплимент сказать, и они любовники прекрасные, безотказные. <…> Если мы говорим о каких-то парах, где вот этот вот для мужчины, этот потребность в каких-то опять найти мать, да, то есть это вот уже другой шаблон, другая модель», — отмечает психолог Ирина Корчагина.

Неудачный опыт романов с мужчинами «помладше» имели практически все популярные голливудские актрисы. По словам психологов, такие любовные интрижки позволяют статусным женщинам чувствовать не только ощущение молодости рядом с избранником, но и власть, а для них почему-то это особенно важно.