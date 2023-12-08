Смертельный переезд: в Северной Осетии поезд буквально «смял» легковушку с людьми

Два человека погибли после столкновения поезда и машины в Северной Осетии

Фото, видео: Пресс-служба МВД по Крыму / ТАСС; 5-tv.ru

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Два человека, которые находились в автомобиле, погибли на месте.

Пассажирский поезд раздавил легковушку на переезде в Северной Осетии. Машинист резко затормозил, но не смог избежать столкновения.

Два человека, которые находились в автомобиле, погибли на месте. В поезде никто не пострадал. Состав следовал из Владикавказа в Адлер. Спустя примерно полтора часа после вынужденной остановки он продолжил движение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жуткой аварии на Кубани, унесшей жизни пятерых человек. Сначала в микроавтобус въехал КАМАЗ — транспорт отбросило на встречку, где в него врезался еще один грузовик. Погибли водитель и четыре пассажира маршрутки, пострадали также шоферы обоих большегрузов.