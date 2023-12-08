Певец Филипп Киркоров показал свою новогоднюю елку почти за миллион рублей

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Пятиметровое дерево, украшенное гирляндами, красуется в холле роскошного особняка знаменитости.

Народный артист России Филипп Киркоров празднует с размахом. Даже на чужих торжествах и мероприятиях все внимание приковано в звезде — высокой, яркой, нарядной и громогласной. Что уж говорить о его собственных праздниках! Как исполнитель отмечает дни рождения детей — об этом ходят легенды. Вот и Новый год, судя по первым этапам подготовки, будет ошеломительным. В доме знаменитости появилась елка. Баснословно дорогая елка!

Как сообщается в публикации Telegram-канала «Звездач», новогодняя красавица обошлась поп-королю почти в миллион рублей. Стройное и пушистое дерево высотой в пять метров и диаметром в два с половиной он установил под лестницами в главном холле своего подмосковного особняка. Перила украшены блестящими гирляндами и мерцающими лампочками, а сама елка — буквально годовым доходом среднего городского российского семейства.

По данным журналистов, дерево со всем декором обошлось Киркорову в 811 тысяч рублей. Из них на игрушки потрачены почти 360 тысяч, на гирлянду 42 тысячи, две фигурки Деда Мороза 83 тысячи. Сама ель стоит 237 тысяч рублей! Трудно представить, в какую сумму выльются народному артисту новогодний стол, развлечения и подарки близким.

Ранее, писал 5-tv.ru, в сети появилось видео с пением Филиппа Киркорова без фонограммы.