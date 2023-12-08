Фото, видео: www.globallookpress.com; ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Австралийские ученые предположили, что наличие домашнего животного подвергает опасности психическое здоровье владельца.

Токсоплазмоз, передающийся от кошки человеку, может привести к развитию у последнего шизофрении. К такому выводы пришли сотрудники университета Квинсленда (Австралия) по результатам исследований. Выяснилось, что многие люди с данным психическим расстройством контактировали с котиками. Эксперты предположили, что паразит Toxoplasma gondii, которым питомцы заразили хозяев, проникал в центральную нервную систему и воздействовал на нейротрансмиттеры в головном мозге. И люди из своих квартир вскоре переезжали в палаты психбольниц.

Эпидемиолог Вадим Покровский в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал новость. Он отметил, что с большим сомнением относится к результатам изысканий австралийских коллег. В первую очередь, потому что есть вероятность банального совпадения. Во-вторых, наблюдения специалистов показали, что это шизофреники питают слабость к маленьким пушистикам, а не наоборот. То есть люди с уже существующим психическим недугом стремятся быть ближе к котикам, а уж потом, возможно, подхватывают от них токсоплазмоз.

«Когда котятам несколько месяцев — вот в этот период может произойти заражение. В мозгу людей, которые заражаются этой токсоплазмой, появляются мелкие очаги воспаления, плохо очень переносят это заболевание больные ВИЧ-инфекцией, но для остальных людей, как правило, это не очень опасное заболевание… Люди с некоторыми психическими заболеваниями как раз очень любят кошек, и это взаимная, видимо, любовь», — отметил эксперт.

Как рассказал Покровский, кошки обычно заражаются токсоплазмозом от мышевидных грызунов. Примечательно, что атакованные этим паразитом грызуны как будто превращаются в зомби, можно сказать, идут в лапы кошек — недуг влияет на поведение грызунов, и они становятся легкой добычей. Однако связь токсоплазмоза и шизофрении у человека требует более детального исследования, подчеркнул специалист.

По словам эпидемиолога, у многих котолюбителей, независимо от их психического состоянием, в головном мозге обнаруживаются паразиты Toxoplasma gondii. Как правило, это очень небольшой очаг воспаления, который на фоне лечения быстро нейтрализуется и никакого особенного вреда не наносит. Гораздо опаснее встреча с зараженной кошкой для ВИЧ-инфекцированных. У таких больных появляются крупные очаги воспаления в мозге, и, естественно, появляется выраженная неврологическая симптоматика.

«У людей с иммунодефицитом не шизофрения развивается, а всякие неврологические симптомы, например, зрение начинает ухудшаться, где-то ограничивается движение. Это неврология, не психическое заболевание», — поясняет Покровский.

Эксперт подчеркнул, что современные препараты активно подавляют токсоплазмоз и в большинстве случаев лечение проходит благополучно. А чтобы предотвратить неприятные симптомы и вынужденную медикаментозную терапию (а вдруг еще и шизофрению?), нужно соблюдать меры профилактики — обязательно и тщательно мыть руки после игр и обнимашек с котятами. Да, в квартирах живут милые, чистенькие и опрятные кошечки, но коварная зараза поселяется порой и в таких.

«Особая бдительность должна быть к самым симпатичным — к котятам-подросткам, которые как раз любят играть с людьми», — добавил Покровский.

В заключении эпидемиолог объяснил, что Toxoplasma gondii на самом деле не очень-то заинтересован в человеке. Для паразита человеческий организм является тупиком эволюционного развития, дальше никто не заражается — ни другие люди, ни животные. Так что при любом раскладе, даже если австралийские ученые были правы, шизофрения — не особо заразная штука.

Ранее 5-tv.ru выяснял, можно ли излечиться от шизофрении.