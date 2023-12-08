ФСБ задержала гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»

Фото, видео: УФСБ России по Донецкой Народной Республике; 5-tv.ru

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Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Что он сделал?

Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой народной республике (ДНР) генерального директора трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса». Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры момента задержания.

Согласно информации пресс-службы ведомства, задержанный реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам.

Оперативные материалы переданы в Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по ДНР для принятия процессуального решения.

Согласно законодательству, за злоупотребление должностными полномочиями может грозить тюремное заключение на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области, подозревающегося в госизмене.