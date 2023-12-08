«Шторм века» на Черном море мог рассеять украинские минные поля

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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После разгула природной стихии ловушки украинских боевиков стали еще большей угрозой для гражданских судов.

Девятибалльный шторм, разыгравшийся в конце ноября на Черном море, предположительно, мог рассеять минные поля, которые установили боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Есть повод опасаться за судьбу гражданских судов, курсирующих в районе разгула стихии. Такое мнение в интервью журналистам издания KP.RU высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По словам Попова, высота волн во время того шторма, сильнейшего за последние десятилетия, достигала девяти метров. В связи с этим беспокойство относительно целостности минных заграждений небезосновательны. Замсекретаря Совбеза также отмечает, что Киев и его американские партнеры скрывают информацию о совместной работе в Черном море — установке мин.

Если предположения подтвердятся, то, по мнению политика, западные государства тут же возложат ответственность за ситуацию с минами на Москву. Он подчеркнул, что за рубежом строят гипотезы об использовании Россией некоего климатического оружия, которое способно вызвать шторм. И эти домыслы запросто подкрепятся «доказательствами» в случае происшествия с миной.

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