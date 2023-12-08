Умер актер из «Острых козырьков» Бенджамин Зефанайя

Фото: REUTERS / Henry Nicholls/File Photo

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Два месяца назад знаменитому артисту диагностировали опухоль головного мозга.

Британский писатель, поэт, актер и общественный деятель Бенджамин Зефанайя умер в 65 лет после безуспешной борьбы с онкологическим заболеванием. Широкому зрителю артист известен по роли Иеремии Иисуса в сериале «Острые козырьки» (появляется в 14 эпизодах), однако его творческое наследие значительно шире, и сфокусировано оно по большей части на литературе и музыке. О смерти знаменитости сообщается в его личном блоге.

«С большой печалью и сожалением мы сообщаем о смерти нашего любимого мужа, сына и брата, покинувшего нас рано утром 7 декабря 2023 года», — сказано в публикации.

Всего восемь недель назад ему был поставлен диагноз — опухоль головного мозга. Он скончался в окружении близких. После известия о трагедии многие деятели искусства и политики отдали Зефанайе дань уважения в социальных сетях. Писательница Бернардин Эваристо написала в своей странице в X, что он был «поэтом-первопроходцем» и «силой природы». Джереми Корбин, бывший лидер Лейбористской партии, назвал покойного «преданным другом маргинализированных и обездоленных», «маяком надежды» и «вдохновителем». Коллега Зефанайи по сериалу «Острые козырьки» Киллиан Мерфи заявил, что «очень опечален» новостью.

«Бенджамин был по-настоящему одаренным и красивым человеком — поэтом, писателем, музыкантом и активистом на все времена. Гордый брумми (Так называют жителей британского города Бирмингема. — Прим. ред.) и Острый Козырек», — добавил актер.

Зефанайя включен в список пятидесяти величайших послевоенных британских писателей по версии издания Times в 2008 году. Он называл своей миссией борьбу с мертвым образом академической поэзии, хотел, по собственным словам, «донести это до всех людей, которые не читают книг». Поэт родился и вырос в Хэндсворте, районе Бирмингема, считающемся ямайской столицей Европы, в семье почтальона и медсестры. Свой район величал «холодным пригородом Кингстона». Из-за дислексии в 13 лет он бросил исправительную школу, однако стал выдающимся литератором.

В 15 лет он уже был известен своими стихами в мигрантских общинах. Несмотря на тягу к творчеству, юность артиста соответствовала среде взросления. Он состоял на учете в полиции, успел побывать в тюрьме из-за кражи. Однажды парню надоело объяснять чернокожим, как они живут, и он отправился в Лондон за новой аудиторией. Поэзия Зефанайи анализировала исторические и текущие мировые события. Во втором сборнике стихов «Страшное дело» он жестко критиковал британскую правовую систему. В сборнике «Время раста в Палестине» рассказывал о путешествиях по оккупированным палестинским территориям.

Его работы, включенные в национальную учебную программу, создавались под влиянием ямайской музыки и поэзии, и его часто называли даб-поэтом. Зефанайя также выпустил несколько альбомов и был первым человеком, записавшимся с Wailers после смерти Боба Марли — в своей музыке отдал честь Нельсону Манделе (Первый президент ЮАР. — Прим. ред.). Политик услышал произведение, находясь в тюрьме, а позже попросил о встрече с автором. В 1996 году в Королевском Альберт-холле проходил концерт в честь Манделы, герой вечера попросил Зефанайю провести шоу. В 2003 году поэт, выступавший против последствий колониализма, отказался от Ордена Британской империи.

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