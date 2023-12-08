Последствия сброса воды с «Фукусимы»? Тонны рыбы выбросило на берег Японии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Wackerhagen; 5-tv.ru

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А ведь еще совсем недавно премьер страны Кисида показательно отведал морепродуктами, выловленными недалеко от аварийной АЭС.

Пугающие кадры пришли сегодня из Японии. Тонны мертвой рыбы выбрасывает на берег в северной части страны. Жутковатое зрелище…

Специалисты выясняют, связано ли это со сливом воды с аварийной АЭС «Фукусима», частично очищенной от радиоактивных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Японии Фумио Кисида перекусил рыбой, выловленной недалеко от Фукусимы, где начался сброс воды с АЭС. Таким образом, в правительстве Японии решили показать, что морепродукты безопасны для потребителя.

А теперь, на фоне текущих событий в регионе, относительно безопасности возникают больше сомнения.