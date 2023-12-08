Путин предложил страховать инвестиционные счета россиян наравне с вкладами

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Глава государства выступил на форуме «Россия зовет!» и поднял много важных вопросов.

И прежде всего кадры из Москвы, которые сегодня разошлись по всему миру. Президент побывал на форуме «Россия зовет!» и поднял настолько много важных тем, что не хватит и двух выпусков новостей, чтобы рассказать обо всем.

Однако главный посыл касался нового устройства мира, в котором США и Европа больше не занимают ключевые места. Более того, Владимир Путин заявил, что вопреки санкциям на нашем рынке до сих пор присутствуют западные партнеры, просто делают это очень осторожно.

А вот в российском финансовом секторе нужен целый набор выгодных инструментов, говорит Путин. И тут же сам их называет — как можно скорее запустить программы фондов акционерного капитала. Безопасно инвестировать в российскую экономику могут и простые граждане.

«Вложения в иностранные бумаги показали, чего это стоит. Ненадежность оказалась настолько очевидной, и действия партнеров Запада — не знаю даже как это назвать — ну, нецивилизованными, так скажем мягко, эти действия можно назвать. Просто у людей деньги украли, у физических лиц! Просто безобразие!» — говорит президент.

Защитить деньги частных инвесторов в России должно государственное страхование. Путин призывает расширить эту программу на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета.

Какие еще вопросы поднимал российский лидер — смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.