Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В мессенджере подросток писала о ненависти к некоторым сверстникам.

Девочка, устроившая стрельбу в брянской гимназии, вела дневник в Telegram-канал. Об этом рассказали 5-tv.ru знакомые школьницы.

В нем подросток писала о своей ненависти к школе и некоторым сверстникам, о желании убить людей, которые якобы испортили ей жизнь и издевались над ней.

Кроме того, в Telegram-канале девочка много упоминала про оружие отца, с помощью которого хотела наказать обидчиков, а еще о своем намерении свести счеты с жизнью.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу оружие, принадлежавшее ее отцу, и устроила стрельбу.

В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.