Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
В мессенджере подросток писала о ненависти к некоторым сверстникам.
Девочка, устроившая стрельбу в брянской гимназии, вела дневник в Telegram-канал. Об этом рассказали 5-tv.ru знакомые школьницы.
В нем подросток писала о своей ненависти к школе и некоторым сверстникам, о желании убить людей, которые якобы испортили ей жизнь и издевались над ней.
Кроме того, в Telegram-канале девочка много упоминала про оружие отца, с помощью которого хотела наказать обидчиков, а еще о своем намерении свести счеты с жизнью.
Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу оружие, принадлежавшее ее отцу, и устроила стрельбу.
В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.