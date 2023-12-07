«Ребята рады»: бойцам на передовой передадут полторы тысячи автомобилей УАЗ

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

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Огромное количество машин модели «Патриот» отправят на СВО. Как они помогут солдатам?

Бойцам на передовой в зоне СВО передадут полторы тысячи автомобилей УАЗ «Патриот». Сделают это безвозмездно Минпромторг вместе с Народным фронтом в 2023–2024 годах. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уже вручил 50 новых машин военным в Ростове-на-Дону.

«По заданию Минпромторга России Ульяновский автомобильный завод оперативно произвел всю необходимую партию машин (более полутора тысяч). На сегодня свыше пятисот автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Народного фронта они будут распределены по всем четырем субъектам», — сообщил Мантуров.

Он подчеркнул, что автомобили очень востребованы в зоне СВО. Сейчас Ульяновский автомобильный завод производит машины в самые короткие сроки. Для выполнения задач фронта была выбрана модель «Патриот», которая подходит для условий в текущих условиях.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что в ходе спецоперации машины выполняют очень важные функции. Они доставляют амуницию и эвакуируют в тыл получивших ранения бойцов. Также они задействованы и в других важных задачах.

«Денис Валентинович Мантуров — заместитель Председателя Правительства и команда Минпромторга предложили нам стать партнерами в передаче рекордной партии автомобилей. Ребята на передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из трех тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1500 новеньких УАЗов „Патриот“, приобретенных у Ульяновского автомобильного завода, — это очень серьезный вклад в нашу будущую победу», — заявил руководитель Исполкома.

Он также отметил, что сейчас Народный фронт ведет сбор, который поможет закупить тепловые пушки, печки, теплую одежду и обувь для военных.

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