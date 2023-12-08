Выставки, ледовые шоу и дегустации: что ждет туристов и горожан в новогодней Москве

Манежная площадь в Москве станет место притяжения в новогодние праздники

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Только гулять по красивой столице — уже одно удовольствие! А что насчет развлечений?

Зимой в столице можно прочувствовать атмосферу праздника и сказки. Город украсят почти пять тысяч световых конструкций и тысяча искусственных елей. Двадцатиметровый елочный шар появится на Поклонной горе. А чем можно будет заняться?

Городские фестивали и ярмарки

«Путешествие в Рождество» — один из крупнейших новогодних фестивалей в Европе.

Манежная площадь и площадь Революции

По традиции — это главные центры притяжения. Там посетителей жду: ярмарки и исторические реконструкции, ледовые шоу и катки, мастер-классы, творческие выступления.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ

Еще одно популярное место. Там представлены достижения разных регионов. Проводятся музыкальные выступления, конкурсы, 3D-шоу, дегустации и многое другое.

15 декабря на ВДНХ откроется выставка ледяных фигур. Также на территории комплекса пройдут гастрономические флешмобы от ведущих рестораторов Москвы. И будет работать знаменитый каток.

Красная площадь

Здесь уже открылся главный каток страны. На нем можно не только покататься, но и научиться играть в хоккей.

По воскресеньям на ГУМ-катке будут обучать базовым элементам фигурного катания. С 10 декабря по 25 февраля олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет 12 мастер-классов.

Парк Горького

Здесь находится крупнейший каток в столице. Его площадь составляет 22 тысячи квадратных метров. Всего этой зимой для жителей и гостей столицы будут работать 45 катков в разных районах.

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