Фото: kremlin.ru

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Политик заявил о необходимости изменить несправедливый миропорядок.

Пришла пора менять несправедливый миропорядок, в котором наблюдается «засилье Запада». Об этом заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Наследный принц отметил, что внимательно послушал речь главы РФ на планерном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». И полностью поддерживает Путина в его высказываниях.

«В первую очередь то, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», — сказал наследный принц.

Он подчеркнул важность того, чтобы построить справедливый миропорядок, в котором не будет двойных стандартов.

Ранее 5-tv.ru писал, что торжество на Ближнем Востоке в честь визита президента России Владимира Путина сравнили с парадом победы над дипломатией США.