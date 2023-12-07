Читайте нас в: Дзен Новости

Оказывается, остаться без наследства очень просто. Как не совершить ошибку?

Лишиться наследства можно по банальной глупости, просто не зная закона. Звездный адвокат Сергей Жорин назвал ТОП-3 ошибки, совершив которые, можно остаться ни с чем.

Например, наследнику ни в коем случае нельзя присутствовать при составлении завещания.

«Если вы привели свою пожилую бабушку к нотариусу или вызвали нотариуса на дом и присутствовали при составлении завещания, поздравляю — вы в пролете», — прокомментировал эксперт.

Правозащитник объяснил, что согласно пункту два статьи 11.24 Гражданского кодекса присутствие наследника при составлении, подписании или удостоверении завещания является основанием для признания его недействительным.

Вторая ошибка — это попытка снять деньги со счетов наследодателя после его смерти до вступления в наследство. Это может стать основанием для признания вас недостойным наследником, предупредил Жорин.

«И ошибка номер три: если вы придете к нотариусу по истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя, вы точно пропустите срок вступления в наследство», — отметил адвокат.

В заключение собеседник призвал доверять только профессионалам.

Ранее Сергей Жорин ответил 5-tv.ru, сможет ли зачатый после смерти Бориса Грачевского ребенок завладеть его наследством.