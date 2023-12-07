«Поздравляю — вы в пролете»: адвокат Жорин рассказал, как не лишиться наследства по глупости
Сергей Жорин: наследнику нельзя присутствовать при составлении завещания
Оказывается, остаться без наследства очень просто. Как не совершить ошибку?
Лишиться наследства можно по банальной глупости, просто не зная закона. Звездный адвокат Сергей Жорин назвал ТОП-3 ошибки, совершив которые, можно остаться ни с чем.
Например, наследнику ни в коем случае нельзя присутствовать при составлении завещания.
«Если вы привели свою пожилую бабушку к нотариусу или вызвали нотариуса на дом и присутствовали при составлении завещания, поздравляю — вы в пролете», — прокомментировал эксперт.
Правозащитник объяснил, что согласно пункту два статьи 11.24 Гражданского кодекса присутствие наследника при составлении, подписании или удостоверении завещания является основанием для признания его недействительным.
Вторая ошибка — это попытка снять деньги со счетов наследодателя после его смерти до вступления в наследство. Это может стать основанием для признания вас недостойным наследником, предупредил Жорин.
«И ошибка номер три: если вы придете к нотариусу по истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя, вы точно пропустите срок вступления в наследство», — отметил адвокат.
В заключение собеседник призвал доверять только профессионалам.
Ранее Сергей Жорин ответил 5-tv.ru, сможет ли зачатый после смерти Бориса Грачевского ребенок завладеть его наследством.