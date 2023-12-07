«Должны были сплотиться»: что на самом деле произошло после землетрясения в Армении

Фото, видео: Шахбазян Мартин / ТАСС; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Ровно 35 лет назад катастрофа унесла жизни 25 тысяч человек.

Одной из самых страшных трагедий Армении и СССР является землетрясение, которое произошло 7 декабря 1988 года. Казалось бы, общее горе должно было сплоить Советский Союз, но вышло практически наоборот. О том, как катастрофа повлияла на политическую обстановку того времени, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал кандидат исторических наук, политолог Антон Бредихин.

Помощь всей страны

Землетрясение всего за 30 секунду унесло жизни 25 тысяч человек, еще тысячи оказались в плену разрушенных зданий. Антон Бредихин вспоминает, что после случившегося помощь в Армению поступала со всего Советского Союза, а беженцам готовы были помочь в самых разных городах России. Люди делали, кто чем мог: спасатели собирали бригады и отправлялись разбирать завалы и искать выживших, передавалась гуманитарная помощь с медикаментами, продуктами, необходимыми вещами.

«Тогда могло произойти сплочение. Сплочение всего народа СССР вокруг одной трагедии. Это должен был быть такой мощный катализирующий фактор. Но, к сожалению, мы увидели то, что произошло как раз-таки обратное», — признает специалист.

Речь идет о последующих после рокового дня событиях. Так, чуть позже вспыхнул армяно-азербайджанский конфликт. А потом государство, чьи граждане могли объединиться, дабы пережить общее горе, окончательно прекратило свое существование.

Человеческий фактор

Если говорить о возможных ошибках, которые привели к таким катастрофическим последствиям, политолог называет, в первую очередь, человеческий фактор. Например, имели место случаи мародерства. А также весьма неоднозначное отношение некоторых к событиям того времени.

«К сожалению, но память человеческая очень короткая, и многие забывают о том, когда им делают добро», — говорит Бредихин.

По сути, после трагедии вскрылись серьезные «раны», которые уже нельзя было игнорировать и которые наряду с прочими стали причиной дестабилизации ситуации в регионах.

Медицинская катастрофа

Антон Бредихин называет произошедшее еще и большой медицинской трагедией, когда, несмотря на все усилия, не хватало врачей и медикаментов. Просто потому что прогнозов относительно землетрясения таких масштабов не поступало и, следовательно, никто не был к нему готов.

«Природные катаклизмы потому и самые опасные для человека: человек не может предугадать, когда и где они происходят. И большинство наших прогнозов о том, что будет, что-то где-то случится — они являются неверными», — резюмирует политолог.

Ранее 5-tv.ru писал про истории выживших после смертоносного землетрясения в Армении.