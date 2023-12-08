Нереально вкусно: ТОП-10 рецептов блюд из фильмов и сериалов

Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс», 1990 г.

Почувствуйте себя героем любимой франшизы — испеките домашнее печенье из сериала «Тед Лассо» или приготовьте трюфели с перчиком из фильма «Шоколад»!

Еда — неотъемлемая часть не только нашей жизни, но и популярной культуры. Многие блюда из фильмов и сериалов становятся культовыми и узнаваемыми по всему миру, а в последние годы авторы произведений и вовсе стали выпускать книги с рецептами по своим творениям. 5-tv.ru решил составить ТОП-10 закусок из фильмов и сериалов, которые сможет приготовить любой.

Домашнее печенье из сериала «Тед Лассо»

Кадр из сериала «Тед Лассо», 2020 г.

Вам понадобится:

Сливочное масло — 200 граммов;

Сахар — 100 граммов;

Мука — 180 граммов;

Миндальная мука — 50 граммов;

Щепотка соли.

Способ приготовления:

Масло, сахар и соль необходимо взбить миксером, после чего добавить в полученную смесь просеянную муку и размешать до однородного состояния. Получившееся тесто выложите в небольшую форму, разровняйте поверхность и уберите в холодильник на 30-40 минут. По прошествии времени, поставьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку, не забыв проткнуть заготовку вилкой, чтобы в процессе готовки из печенья вышел воздух. Через 20-25 минут, когда печенье приобретет золотистый цвет, вынимайте готовое блюдо и подавайте к столу.

Рам-дон (чапагури) из фильма «Паразиты»

Кадр из х/ф «Паразиты». Режиссер: Пон Джун-хо, 2019 г.

Вам понадобится:

Любая лапша быстрого приготовления со вкусами Чапагетти и Неогури;

Говядина;

Способ приготовления:

Вскипятите воду в кастрюле, после чего добавьте в нее лапшу и овощи из пакетиков (важно не перепутать пакетик с овощами и пакетик со специями). Через две-три минуты слейте готовый бульон в пустую тару — он пригодится вам чуть позже. Нарежьте говядину кубиками и обжарьте на среднем огне. Верните бульон обратно в кастрюлю, добавьте в нее мясо и поставьте на огонь. Пока вода еще не нагрелась, добавьте в нее приправы из Чапагетти и половину пакетика приправы из Неогури (не перестарайтесь — эта приправа очень острая). Помешивайте содержимое кастрюли, пока соус не загустеет, после чего блюдо можно выкладывать на тарелки.

Сливочное пиво из книг и фильмов о Гарри Поттере

Кадр из х/ф « Гарри Поттер и Принц-полукровка». Режиссер: Дэвид Йейтс, 2009 г.

Вам понадобится:

Молоко — один литр;

Мороженое (пломбир) — 600 граммов;

Карамельный соус — 50 миллилитров.

Способ приготовления:

Всего-навсего взбейте все компоненты в блендере до получения однородной массы. Истинные сластены могут добавить в напиток газировку «Крем-сода».

Трюфели с перчиком из фильма «Шоколад»

Кадр из х/ф «Шоколад». Режиссер: Лассе Халльстрём, 2000 г.

Вам понадобится:

Какао-порошок — две чайные ложки;

Пол-лимона;

Молотый перец чили (на кончике чайной ложки);

Сливки (33%) — 100 миллилитров;

Темный шоколад — 200 граммов.

Способ приготовления:

Размельченный шоколад положите в сотейник и добавьте туда сливки. Поставьте смесь на средний огонь и помешивайте, пока она не закипит. Снимите с огня, добавьте перец и щепотку соли. Цедру лимона натрите на терке, после чего вместе с соком вмешайте в шоколадную смесь. Получившуюся массу выложите на противень и уберите в холодильник на полтора часа. Когда время истечет, смесь по консистенции будет напоминать пластилин — вылепите из нее шарики, а после обваляйте их в какао. Можно пробовать!

Японский чизкейк из аниме «Унесенные призраками»

Кадр из х/ф «Унесенные призраками». Режиссер: Хаяо Миядзаки, 2001 г.

Вам понадобится:

Сливочный сыр — 130 граммов;

Сливочное масло — 15 граммов;

Молоко — 50 миллилитров;

Яйца — три штуки;

Сахар — 50 граммов;

Ванильный сахар — 10 граммов;

Пшеничная мука — 30 г

Кукурузный крахмал — 15 г

Способ приготовления:

В первую очередь, вам понадобится водяная баня. На ней вам необходимо нагреть сыр с маслом, после чего взбить их до однородной массы венчиком и оставить остывать. Параллельно с этим, вам нужно будет желтки от белков, которые потребуется взбить с сахаром. В остывшую смесь сыра и масла добавьте желтки, а после медленно и хорошенько помешивая влейте белки. Добавьте муку и кукурузный крахмал. Снова тщательно перемешайте.

Разогреваем духовку до 160 градусов. Форму для выпекания необходимо поставить внутрь формы большего размера, на два-три сантиметра наполненную водой. Выпекайте чизкейк 20 минут, после чего откройте духовку, снизьте температуру до 110 градусов и выпекайте еще час. Готово!

Свиные ребрышки из сериала «Карточный домик»

Кадр из сериала «Карточный домик», 2013 г.

Вам понадобится:

Свиные ребрышки — один килограмм;

Соевый соус — 30 миллилитров;

Репчатый лук — одна штука;

Кетчуп, майонез — по три столовые ложки;

Соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Разделите ребрышки на одиночные кусочки и выложите в форму для запекания. Добавьте измельченный лук и тщательно обмажьте их смесью майонеза, кетчупа, соевого соуса, соли и перца. Дайте мясу помариноваться не меньше часа, а затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Всего через 40 минут блюдо будет готово.

Луковый суп из фильма «Дневник Бриджет Джонс»

Кадр из х/ф «Дневник Бриджит Джонс». Режиссер: Шэрон Магуайр, 2001 г.

Вам понадобится:

Куриный бульон — один литр;

Лук-порей — две штуки;

Картофель — три штуки;

Репчатый лук — одна штука;

Сливки — 100 миллилитров;

Пучок тимьяна;

Лавровый лист;

Оливковое масло — две столовые ложки.

Способ приготовления:

Лук обжарить в кастрюле до румянца. После в поджарку добавьте картофель, тимьян и лавровый лист и обжарьте на протяжении еще пяти минут. Добавьте к овощам бульон и варите около 20 минут до состояния готовности картофеля. Незадолго до конца варки достаньте из супа лавровый лист и тимьян, после чего, помешивая, добавьте сливки. Супу нужно дать немного настояться, после чего его можно разливать по тарелкам.

Суп Брока из аниме «Покемон»

Кадр из сериала «Покемон», 1997 г.

Вам понадобится:

Бекон — 300 граммов;

Лук репчатый — одна штука;

Чеснок — два-четыре зубчика;

Морковь — 300 граммов;

Сельдерей — три палочки;

Картофель — 800 граммов;

Брокколи — одна головка;

Молоко — один стакан;

Жирные сливки — 200 миллилитров;

Сыр Гауда — 200 граммов (нарезанный кубиками);

Мясной бульон.

Способ приготовления:

В кастрюле обжарить лук, чеснок, сельдерей и морковь. В поджарку добавить бекон и специи по вкусу. Половину бульона необходимо смешать с картофелем и отправить в блендер. Оставшуюся половину добавьте в кастрюлю к овощам и нарежьте туда же брокколи. Поставьте на средний огонь на десять минут, а затем добавьте туда картофельную смесь и тщательно перемешайте. Еще через десять минут медленно влейте в блюдо молоко и сливки. Как только на поверхности супа появятся пузырьки — снимайте кастрюлю с плиты и накрывайте на стол!

Вишневый пирог из «Твин Пикс»

Кадр из сериала «Твин Пикс», 1990 г.

Вам понадобится:

Холодное молоко — 250 миллилитров;

Мука — 350 граммов;

Яблочный уксус — три чайные ложки;

Сахар — 1,5 столовые ложки;

Сливочное масло — 250 граммов;

Одно яйцо;

Вишня без косточки — один килограмм;

Сахар — 250 граммов;

Кукурузная мука — 3,5 столовые ложки;

Щепотка соли.

Способ приготовления:

Смешайте охлажденное молоко с уксусом. В другой емкости смешайте муку, сахар и соль. Добавьте в муку мелконарезанное масло и хорошо перемешайте. Затем постепенно вмешайте смесь молока и уксуса, постоянно помешивая, до тех пор, пока содержимое емкости не превратится в тесто. Разделите тесто на две равные части и накройте пленкой. Поставьте в холодильник на один час.

Для начинки смешайте вишню, муку, соль и сахар в кастрюле и варите на среднем огне в течение примерно 20 минут, пока смесь не загустеет. Снимите с огня и оставьте остыть до комнатной температуры. Когда все будет готово, положите одну часть теста в форму, равномерно распределив начинку по ней, а вторую часть используйте для украшения пирога. Затем поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение одного часа.

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