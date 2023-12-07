«Эрекция как в 20»: способы сохранить потенцию в любом возрасте

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Поддержание здорового уровня тестостерона дает возможность вести половую жизнь даже в преклонные годы.

Образ жизни сильно влияет на здоровье человека и то, сколько он проживет. Привычки, деятельность в рабочее и свободное время оказывают большое влияние на нашу репродуктивную систему, рассказал 5-tv.ru андролог Ариф Джафаров.

«Самое главное — это правильное питание, занятия спортом, регулярная половая жизнь. Если хорошо питаться, постоянно подвергать свой организм физической активности, то вы будете здоровыми, проживете долго и сохраните полноценную репродуктивную систему хоть до ста лет», — говорит эксперт.

Советы по сохранению мужского здоровья до 100 лет

Положительный эффект на репродуктивную систему оказывает посещение спортзала. Это благоприятным образом влияет на уровень половых гормонов (тестостерона) и отражается на качестве жизни мужчины.

Одним из главных способов улучшения самочувствия является утренний контрастный душ. Однако важно соблюдать строгую последовательность при выполнении данной процедуры для оказания большего эффекта.

«Мужчинам обязательно нужно начинать цикл с горячей воды, а заканчивать холодной, а женщинам заканчивать цикл горячим. Контрастный душ хорошо пробуждает нашу центральную нервную систему, приводит в баланс нашу гормональную систему и организм работает, как часы», — отмечает специалист.

Влияние вредных привычек на потенцию

Курение, помимо отравления организма, засоряет сосуды. Это препятствует половым артериям, которые итак имеют маленький диаметр, в снабжении репродуктивных органов.

Итогом этого может стать полная дисфункция эректильной системы. Алкоголь также оказывает пагубное воздействие на мужское здоровье.

В результате у мужчины наблюдаются снижение уровня тестостерона, угнетение процесса образования здоровых сперматозоидов и отек предстательной железы, способный привести к проблемам мочеиспускания и снижении эрекции.

Вред некомпенсированного стресса и способы борьбы с ним

Исключив пагубные привычки, проблемы с мужской половой системой могут сохраниться. Причиной этому может стать некомпенсированный хронический стресс в физическом или эмоциональном проявлении. Наиболее эффективными средствами профилактики такого недуга являются занятия спортом и посещение бассейна.

«Плавание очень хорошо сказывается на здоровье мужчины, во-первых, двигая ногами в воде мы увеличиваем приток к органам малого таза, во-вторых, состояние в воде такое близкое к внутриутробному компенсирует эмоциональный стресс», — объясняет андролог.

Важно отметить, что своевременный отказ от вредных привычек способствует регенерации организма и, как следствие, он быстро восстанавливается и дает человеку способность вести половую жизнь вне зависимости от возраста.

«Нет такой корреляции с возрастом, что в 60 лет простыми словами не мужчина. Если поддерживать хороший уровень половых гормонов, следить за своим здоровьем, то эрекция в сто лет может быть такая же, как и в 20», — подчеркивает врач.

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