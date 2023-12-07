«Висит с 2017 года»: Кравец заявила, что Аллегрова обеднела и ходит в старье

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Артистка часто выступает в одной и той же одежде — в чем причина этого?

Певица Алена Кравец после посещения концерта народной артистки России Ирины Аллегровой раскритиковала одежду звезды. Об этом пишет издание dni.ru.

«Я часто бываю на сборных концертах, в которых поет Аллегрова. И всякий раз думаю о двух вещах. Во-первых, почему у нее стал такой странный, скучный материал. Да и поет почти везде одно и тоже», — сказала звезда.

Она также отметила, что ее удивляет камзол, в котором ее коллега выходит на сцену. Аллегрова появляется в одной и той же одежде на многих концертах — она так одевалась на выступлениях к 85-летию Иосифа Кобзона и к 100-летию гражданской авиации.

«Такое чувство, что в кремлевской гримерке у нее висит этот затасканный с 2017 года камзол, ставший для нее униформой, и она, не мудрствуя лукаво, без конца в него облачается, запускает фонограмму „Моей семьи“ (песня Аллегровой — Прим. ред.) и идет на сцену», — отметила Кравец.

Она добавила, что Аллегрова не меняет одежду из-за того, что у нее просто нет денег. А все потому, убеждена Кравец, что та сейчас не дает сольные концерты.

Певица даже заявила, что ей жаль коллегу. Она предложила той выбрать что-то из своего «богатого» гардероба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лицо 71-летней Аллегровой обошлось ей в крупную сумму.