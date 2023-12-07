Итальянские карабинеры показали видео побега Артема Усса из-под ареста

Фото: Reuters / CARABINIERI MILITARY POLICE

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США на днях объявили вознаграждение в семь миллионов долларов за разоблачение его местонахождения.

Задержанный в Италии предприниматель из России Артем Усс в марте сбежал из-под домашнего ареста и покинул страну при помощи одного из организаторов побега, после чего сел в машину в составе «кортежа» и направился к границе со Словенией. Об этом свидетельствует видео, опубликованное итальянскими карабинерами.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, один из «помощников» Усса зашел к нему в дом, расположенный под Миланом. Из здания он вышел уже с россиянином, который прикрыл голову капюшоном, а на спине нес рюкзак.

Камеры также запечатлели отъезд четырех машин. Усса сопроводили два автомобиля марки Volvo, Audi и Fiat.

Итальянские СМИ со ссылкой на данные прокуратуры пишут, что организаторы побега имели при себе устройство, способное блокировать сигнал электронного браслета, в результате чего тревога была подана лишь спустя несколько минут. Карабинеры прибыли к месту жительства Усса лишь спустя час после его побега.

В миланской прокуратуре рассказывали, что браслет арестанта за последние 79 дней подавал сигнал тревоги 124 раза. Некоторые из «звоночков» по времени совпали с моментами осмотра места будущей операции организаторами побега.

Сейчас итальянская полиция подозревает пятерых человек в организации побега российского бизнесмена. Двоих из них уже задержали, остальных продолжают разыскивать.

По информации СМИ, в Италии задержан был Борис Йованчич, который, по данным следствия, является владельцем одной из машин Volvo. Также в Хорватии был задержан его отец Владимир, которому, по данным прокуратуры, отведена главная роль в организации побега.

В октябре 2022 сына губернатора Красноярского края Александра Усса арестовали в аэропорту Милана по запросу контролирующих служб США. Артема обвиняли в обходе американских санкций, отмывании денег и незаконных сделках. Сразу после задержания предпринимателя отправили под домашний арест, но уже в марте ему удалось сбежать.

С марта 2023 года местонахождение Усса-младшего неизвестно, но США по сей день пытаются его отыскать. Так, например, Госдеп США объявил денежную награду в размере семи миллионов долларов за информацию о его местонахождении. Сам мужчина сообщал, что находится в России, поскольку не верит в «объективность американского правосудия», но информация об этом не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Усс заявил об отсутствии информации о местонахождении сына.