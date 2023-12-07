Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; Лмчный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Международный суд в Гааге готовит дело, за которым могут следовать непредвиденные действия Запада. Незалежной больше не будут помогать?

Международный уголовный суд готовит дело в отношении народного депутата Украины Давида Арахамии, которого подозревают в продаже оружия ХАМАС. По мнению политолога Андрея Кошкина, это свидетельствует о сменившейся риторике коллективного Запада в отношении киевских властей. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Была дана команда

МУС считает, что продажа оружия ХАМАС помогла боевикам удачно осуществить нападение на Израиль 7 октября 2023 года. По мнению Андря Кошкина, это говорит об изменившемся отношении к Украине на мировой арене. Но ничего удивительного здесь нет.

Политолог напоминает: не так давно по команде из Вашингтона ряд стран принялся всячески помогать Киеву, в том числе, в информационном поле.

«Все активно стали прославлять Украину, говорить об их достижениях, о том, как они „защищают на передних рубежах демократические устои древней Европы“», — говорит эксперт.

Изменившаяся на 180 градусов ситуация по отношению к киевскому режиму, как считает политолог, не что иное, как очередной приказ Запада. Только в этот раз решение принималось в обход мировой общественности.

«Дана команде не громогласно, не официально. А проявляется она в подобного рода аналитических статьях, высказываниях и расследованиях. И мы увидим, что, оказывается, Украина--то имеет серьезные изъяны в своих «демократических устоях», — убежден Андрей Кошкин.

Политолог отмечает, что ситуация с Арахамией насторожила мировое сообщество.

Государства без суверенитета

Специалист подчеркивает: сегодня Украину обливают грязью те, кто еще вчера ее прославлял.

«Это и есть демократическая либеральная ситуация, когда так относятся тем государствам, которые, в принципе, марионетки. Они сами не решают свою судьбу, они просто-напросто выполняют указания и работают по методичке», — говорит Кошкин.

Сменой курса мировой риторики, по мнению политолога, является и очевидное поражение Киева в зоне СВО. Коллективный Запад ставил перед Украиной кровожадные и амбициозные задачи, например, захватить Крым и дойти до Москвы. Само собой, ВСУ не выполнили ни одно из требований, что привело Запад к разочарованию. И теперь в США планируют менять парадигму, согласно которой Украину будут принуждать к подписанию мирного соглашения.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США признали свое поражение в конфликте.