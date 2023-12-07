Справится даже ребенок: вкусный и очень простой салат на Новый год

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Приготовление этого блюда, без преувеличения, под силу любому.

Многие домохозяйки ломают голову и думают, что бы такого подать на новогодний стол — однако им не стоит придумывать «велосипед». Издание utro.ru опубликовало рецепт простого салата всего из трех ингредиентов.

Для приготовления блюда понадобится пять головок лука, шесть маринованных огурцов, 600 граммов печени, а также соль, перец и майонез. Сперва нужно добавить на сковороду растительное масло.

Затем нарежьте лук полукольцами и обжарьте его на большом огне. Дальше овощи нужно посолить и поперчить.

Потом порубите огурцы соломкой и также их обжарьте. А печень следует варить в подсоленной воде на протяжении пяти минут.

Следующий шаг — ее нужно нарезать. Далее смешайте все ингредиенты вместе с майонезом — это будет финальным этапом.

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