«Настоящий сюр»: от Данила Плужникова требуют выплаты мифического долга

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Деньги просят за квартиру, которую ни певец, ни его семья никогда не видели. Как такое возможно?

От звезды шоу «Голос» Данила Плужникова требуют выплаты 120 тысяч рублей долга. Правда, как рассказала его мама Ирина, история с этой задолженностью выдуманная и ее быть не должно.

«Настоящий сюр! Я в шоке с сентября — тогда мы получили первую повестку. Прилетело, откуда не ждали. Просто абсурдная история, высосанная из пальца. Ее не должно быть. История выдуманная, а деньги требуют реальные!» — приводит слова родительницы StarHit.ru.

Долги относятся к квартире, которую ни Данил, ни его семья никогда не видели. Ее певцу подарил сочинский мэр в 2016 году, после победы на музыкальном шоу. Однако ездить в Сочи семье было проблематично, поэтому они продали жилье и вложились в ипотеку в Москве. А коммунальные платежи, как оказалось, все это время копились.

«Обратилась в прокуратуру, к журналистам за помощью. Дальше не знаю, что будет. Писала судебным приставам — толку нет, звонила в управляющую компанию — никто не берет трубку. То есть я никак не могу пробиться ни к кому», — возмутилась Ирина Владимировна.

Певец Данил Плужников в 2016 году покорил взыскательных членов жюри шоу «Голос. Дети-3» и сердца миллионов зрителей своим мощным вокалом и профессиональным исполнением. Несмотря на тяжелый недуг — у молодого человека редкое генетическое заболевание псевдоахондроплазия, при котором происходит деформация суставов и нарушение роста костей — он сумел дойти до финала и стать победителем.

После победы в конкурсе 14-летний подросток, рост которого не более 110 сантиметров, продолжает сражаться с трудностями, не теряя надежды на лучшее. Он проходит реабилитацию и делает упор на восстановление здоровья, нежели на карьеру.

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