ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали, подготовленный Киевом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Задержанный исполнитель признался, что его куратор живет в Литве и действует под контролем украинских спецслужб.

Теракт на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) раскрыт: он был подготовлен киевским режимом с целью разрушения объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры в РФ. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

В ведомстве рассказали, что исполнитель теракта был задержан в Омской области. Им оказался гражданин Белоруссии 1971 года рождения. Уточняется, что он реализовал два подрыва — 29 и 30 ноября. Из-за его действий пострадали железнодорожные составы, следовавшие по БАМ из Тайшета в Тынду и из Тайшета в Нерюнгри.

Задержанный сознался, что действовал по заданию куратора-соотечественника, который живет в Литве и работает под контролем Киева. Установлено, что мужчина перевез из тайника восемь взрывных устройств и установил их на цистернах грузовых поездов в Бурятии. Устройства сдетонировали, когда составы находились в пути.

В ФСБ отметили, что следственные действия в отношении задержанного продолжаются. Служба безопасности проверяет его на причастность к совершению других преступлений на российских территориях по заданию украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru писал, что убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы сочли агонией киевского режима.