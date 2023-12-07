В Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате случившегося, по последним данным, погибли двое детей, в том числе стрелявшая девочка.

В Кремле отреагировали на стрельбу в школе Брянска. Об этом с журналистами в ходе брифинга пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в трагедии должны разобраться правоохранители. Главное — понять, почему не сработали принятые меры безопасности.

«Первое — специалисты должны оценить причины произошедшего, а главное — причины того, почему ранее принятые меры не сработали в этом случае», — указал Песков.

Ученица брянской гимназии № 5 сегодня, 7 декабря, открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Предположительно, оружие она могла взять у отца.

В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте стрельбы в школе Брянска работают следователи и криминалисты.