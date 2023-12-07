Ожидание того стоит: что происходит на форуме «Россия зовет!»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

В этом году участниками мероприятия стали инвесторы из Китая, Индии, Турции, Ближнего востока, Африки и других стран.

В эти минуты в Москве проходит официальное открытие инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Это одна из ведущих площадок по привлечению капитала в российскую экономику и развитию внешних экономических и деловых связей.

В этом году участниками мероприятия стали инвесторы из Китая, Индии, Турции, Ближнего востока, Африки и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий находится сейчас в Центре международной торговли и расскажет о том, как шла подготовка к форуму.

Россия зовет, но придется немного подождать. Плотные очереди на регистрацию — добрая традиция одного из ведущих инвестиционных форумов страны. Зато ожидание каждый раз того стоит.

Здесь нет случайных или недостаточно мотивированных слушателей. Каждый из участников либо уже ведет бизнес в России, либо планирует вложить деньги в экономику нашей страны. В кулуарах или на специальных тематических сессиях они и будут обсуждать условия.

Крупные международные бизнесмены, банкиры, руководители инвестиционных фондов, чиновники, отвечающие за экономику — все ждали этого четыре года. В офлайн-формате форум не проходил с 2019 года, с тех пор случилась пандемия, гибридная война Запада против России и глобальные экономические перемены.

Мировая экономика стремительно дрейфует на Восток. Россия все теснее сотрудничает с Азией. И это нашло свое отражение на форуме, впервые он заговорит на китайском языке.

При этом сам Китай, по крайней мере частично, уже заговорил по-русски. Это язык бизнеса.

«У нас в планах проекта сделать производство завода СПГ и порта для нефтегазовых продуктов. Порт строим, у нас проекты в принципе о нефтегазовой профессии», — рассказал генеральный директор «Дальневосточной корпорации Синьсин» Шаоши Ли.

«Это все на Дальнем Востоке России?» — спросили его.

«Да, на Дальнем Востоке», — ответил он.

Одной лишь Поднебесной дело не ограничится, конечно. Здесь ждут инвесторов из Турции, стран Персидского залива.

Глобальный Юг представлен Африкой. У самой населенной страны мира, Индии, свои особые интересы.

«Мы хотим брать сырье из России, дорабатывать его в Индии и привозить обратно как фармакологическую продукцию. Россия — страна возможностей. Я надеюсь, что все больше и больше зарубежных стран воспользуются этим шансом и приедут инвестировать в Россию прямо сейчас», — выразил надежду глава представительства фармакологической компании Benzz в России Денсинг Самуэл Радж Раджкумар.

В этом году подзаголовок форума — «Жизнь без глобализации». Но это не значит, что Россия против сотрудничества.

Просто его основой должны стать суверенные экономики. Как построить такую, будут обсуждать на пленарной сессии с участием Владимира Путина.