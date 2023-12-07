Госдума обратится к ООН из-за нарушения Украиной Конвенции о правах ребенка

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Российские депутаты призывают дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевского режима в отношении детей.

Госдума России обратится к ООН, парламентам других стран мира и межпарламентским организациям на фоне нарушения украинской стороной Конвенции о правах ребенка. Депутаты приняли соответствующий документ в рамках пленарного заседания нижней палаты.

Уточняется, что в результате преступных действий, совершенных киевским режимом, были нарушены положения Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Обращение было подготовлено комитетом ГД по международным делам совместно с вице-спикером палаты Анной Кузнецовой.

Сенаторы и депутаты в своем обращении призовут оценить с правовой и морально-этической точки зрения действия Украины в отношении несовершеннолетних, а также провести расследования преступлений Киева совместно с российскими экспертами — членами парламентской комиссии.

В документе указано, что нацисты нарушили целый список норм, предусмотренных Конвенцией. В том числе, это положения о праве на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

Совет Федерации также принял текст обращения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила о возвращении из России на Украину шести детей.