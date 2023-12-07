Нарышкин: США рискуют устроить себе на Украине второй Вьетнам

Фото: Reuters / Stringer

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Каждая новая американская администрация будет сталкиваться с одной и той же проблемой. Есть ли шанс все исправить?

Вероятен сценарий, при котором США устроят себе «второй Вьетнам» на Украине, а положить ему конец сможет только смелый и здравомыслящий правитель. Об этом пишет директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик».

Глава ведомства считает, что дальнейшая помощь киевскому режиму поспособствует снижению влиятельности Запада на мировой арене. Украина же со временем продолжит превращаться в «черную дыру», которой необходимы как материальные, так и людские ресурсы.

«США рискуют устроить себе „второй Вьетнам“, с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации». — предупреждает Нарышкин.

Заткнуть это украинское «жерло» возможно будет лишь тогда, когда к власти в Соединенных Штатах придет здравомыслящий человек, обладающий достаточной смелостью, чтобы положить конец накачке Украины в ущерб своей стране.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали свое поражение в конфликте на Украине.