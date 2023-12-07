И не краснеют: кого из звезд в России подозревают в плагиате чужих идей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Некоторые знаменитости заимствуют креатив других и не задумываются о последствиях.

Звезды российского шоу-бизнеса не стесняются заимствовать идеи у западных коллег, хотя отрицают это и не соглашаются с обвинениями в плагиате. О подобных случаях рассказывает издание 7Дней.ru.

Так, в плагиате однажды заподозрили Анну Семенович из-за клипа «В космос». Внимательные поклонники сразу заметили, что образ певицы полностью копирует один из луков Карди Би: черно-белый пиджак, очки и желтые короткие волосы — даже укладка была одинаковой.

Американка выглядела так в 2018 году на обложке своего альбома. Семенович, говорится в материале, судя по всему, решила воспользоваться идеей и повторить образ рэперши спустя пять лет, надеясь, что о нем все забыли.

Плагиатом, как утверждается, занималась и Оксана Самойлова — несколько лет назад она выпустила собственную косметику, которая по дизайну была абсолютным аналогом продукции Кайли Дженнер. На все подозрения и упреки та либо не отвечала, либо отшучивалась.

Заметили «грешок» и за Ольгой Бузовой — в клипе «Водица» она в точности повторяет образ и позу Дженнифер Лопес из видео на песню «El Anillo». Комментировать это отечественная звезда не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фаворитку «Евровидения-2023» заподозрили в плагиате песни на русском языке.